الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
طائرة حربية أمريكية تخترق المجال الجوي للصين
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دولي

طائرة حربية أمريكية تخترق المجال الجوي للصين

طائرة حربية أمريكية تخترق المجال الجوي للصين
٠٧:٣٦:١٥ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام غربية، أن طائرة حربية أمريكية دخلت مساء اليوم، المجال الجوي لشرق الصين، في ظل حالة التوتر بين الجانبين.

وذكر حساب “الأحداث الأمريكية”، عبر “تويتر”، أن طائرة حربية أمريكية دخلت المجال الجوي الصيني من جهة الشرق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصيني، أنه يراقب إبحار سفن حربية أمريكية في مضيق تايوان، وأنه مستعد للرد على أي استفزاز.

ووصف الجيش الصيني عبور السفن الأمريكية، بأنه “عمل استفزازي” يهدف إلى دعم قوى الاستقلال في تايوان، مؤكدًا أن القوات الصينية “في حالة تأهب قصوى في كل الأوقات” لحماية سيادة الصين وأمنها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن سفينتين حربيتين أمريكيتين عبرتا مضيق تايوان لأول مرة منذ زيارة “بيلوسي” لتايبيه.

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