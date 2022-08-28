الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«ضعف نظر».. جندي بريطاني يطلق النار على زميله بدلًا من الهدف
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دولي

«ضعف نظر».. جندي بريطاني يطلق النار على زميله بدلًا من الهدف

«ضعف نظر».. جندي بريطاني يطلق النار على زميله بدلًا من الهدف
٠٧:٤٢:٠٣ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أخطأ جندي بريطاني الهدف خلال تدريبات عسكرية على إطلاق النار، وأصاب زميله ليرديه قتيلًا في الحال.

وحسب تقرير الطب الشرعي، فقد توصل إلى استنتاج مفاده أن سبب مقتل الجندي من المحتمل أن يكون قد نتج عن خطأ من زميل له يعاني من قصر النظر لم يكن يرتدي العدسات وقت الحادث.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، توفي السيرجانت جافين هيلير (35 عاما) الذي كان أحد أفراد الكتيبة الأولى للحرس الويلزي في 4 مارس 2021 في سلسلة جبال كاسل مارتن بمقاطعة بيمبروكشاير.

وذكر تقرير التحقيق الصادر عن هيئة سلامة الدفاع أن اللجنة خلصت إلى أن الجندي أخطأ وأطلق النار على زميله هيلير بدلا من الهدف خلال التدريب.

وخلصت اللجنة إلى أن عدم ارتداء العدسات التصحيحية الموصوفة له أثر بشكل كبير على قدرة الجندي على “تحديد الهدف الصحيح واستهدافه وإصابته”.

وأوضح التقرير أن مطلق النار، الذي ظل في الجيش لمدة 18 شهرا حتى وقوع الحادث، حاول سابقا الانضمام إلى الجيش ولكن لم يتمكن لاعتباره غير مؤهل بسبب مشكلة في البصر.

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