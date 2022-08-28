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مع بداية الدراسة.. انطلاق 92 مدرسة طفولة مبكرة بتعليم مكة المكرمة
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محليات

مع بداية الدراسة.. انطلاق 92 مدرسة طفولة مبكرة بتعليم مكة المكرمة

مع بداية الدراسة.. انطلاق 92 مدرسة طفولة مبكرة بتعليم مكة المكرمة
٠٧:٣٠:١٠ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

انطلقت اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد 92 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث هيأت مدارسها والكادر التعليمي بشكل متكامل يتناسب مع متطلبات التعليم واحتياجاته التربوية والنفسية والعمرية.

ويأتي التحول في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات التي تسعى لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.


وأوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم مكة زكية الصبحي أن انطلاق العمل في هذه المدارس وتجهيزها يأتي حرصاً على تفعيل خطط وزارة التعليم الإستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.


وبيّنت أن خطة التوسع جرت من خلال استحداث عدد (11) مدرسة طفولة مبكرة و(9) مدارس تضمنت فصول إسناد بنين، حيثُ أصبح مجموع عدد مدارس الطفولة المبكرة بمكة المكرمة خلال العام الحالي (92) مدرسة طفولة مبكرة وفصل إسناد، مشيرةً إلى انطلاق العديد من البرامج التمهيدية التي استهدفت الأطفال، وذلك لتحسين جودة التعلم، وتحقيق تطوير منظومة التعليم وتأهيلهم على يد نخبة من معلمات الطفولة المبكرة والصفوف الأولية.

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