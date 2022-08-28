مستشار تربوي: للأسرة دور هام في العملية التعليمية يتجاوز 50 % (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المستشار التربوي والتعليمي، سالم الغامدي، عن أن الدعم النفسي والمعنوي من أدوار الأسرة لشحذ همم الطلاب، وأن دور الأسرة في هذا الأمر هام جدا.

وقال الغامدي أثناء استضافته على برنامج “نشرة النهار” بقناة الإخبارية: “عملية التعليم ليست عملية مرسل ومستقبل، بل هي عملية تفاعلية، وبالتالي ما لم يكن الطالب والطالبة راغبين في التعلم، فإن الأدوار التي تقوم بها المدرسة أو يقوم بها المعلم لن تجدي نفعا”.

وأضاف الغامدي: “الحكمة الشهيرة التي تقول: “تستطيع أن تأتي بالحصان إلى الماء، لكن لا تستطيع أن تجبره على أن يشرب”، فهذه الحكمة يمثل جانب تمثيلي عظيم لقضية التعليم”.

وأوضح الغامدي أن الاستعدادت النفسية، مثل محبة التعلم، محبة الذهاب إلى المدرسة، محبة نشاطات التعليم، هذه لها دور كبير فيما يحصله ويتمكن منه أبناؤنا من المهارات التعليمية، وهذه تتطلب دور واسع وعميق من الأسرة، فدور الأسرة أعظم ما يكون في هذا الجانب.

وتابع الغامدي: فالأسرة لا تطالب بالتعليم ولا الشرح بالطلاب، لكن هذا الدور الذي تقوم به الأسرة يتجاوز أكثر من 50 % من الأثار العظيمة على نفسية الطالب، والتمكن من عملية التعليم والتحصيل.