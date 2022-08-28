الوطنية للإسكان تعلن حاجتها لموظفين.. المسميات والشروط

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “مملوكة لوزارة الإسكان” عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات، لحملة البكالوريوس فأعلا، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

هندسة المناظر الطبيعية:

مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها.

خبرة +5 سنوات خبرة في الهندسة المعمارية في صناعة العقارات.

الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)

الموقع المطلوب في الرياض وجدة.

أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

مهندس مدني البنية التحتية:

بكالوريوس أو ماجستير في الهندسة المدنية أو ما يعادلها.

خبرة +5 سنوات خبرة في مجال الهندسة المدنية للبنية التحتية.

الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك).

الموقع المطلوب في الرياض والدمام وجدة.

أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

مدير العقد:

مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة / الإدارة أو ما يعادلها.

يفضل 10+ سنوات من الخبرة في الشهادات المتقدمة في إدارة المشاريع / إدارة العقود.

الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)

الموقع المطلوب في الرياض وجدة.

أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

مهندس معماري:

مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها.

خبرة +5 سنوات خبرة في الهندسة المعمارية في صناعة العقارات.

الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)

أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

مدير أنظمة دعم العملاء:

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

متوسط ​​الخبرة 7 سنوات +

أن يكون سعودي الجنسية.

عن الشركة:

الشركة الوطنية للإسكان هي شركة قابضة حكومية تأسست حديثًا ، مملوكة بالكامل لـ (وزارة الإسكان) كذراع استثماري لها، تتولى الشركة الوطنية للإسكان استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بالعديد من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).