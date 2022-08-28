شاهد.. أجواء الطائف بعد هطول أمطار غزيرة على أحياء المحافظة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة الطائف.

وأظهر المقطع أجواء محافظة الطائف بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.