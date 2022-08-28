الآن.. شاهد جريان سيل شمال نمرة بالعرضيات جنوب مكة المكرمة

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شهدت مدينة العرضيات، جريان السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على شمال نمرة جنوب منطقة مكة المكرمة.

جريان السيول جاء في وقت توقع فيه خبير الطقس د. عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية، وأنها تتمركز على القطاع الغربي من المملكة، مع تساقط أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا، وهي أقل من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة عدا المنطقة الشرقية حول المعدل، مع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها واليمن.

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وأعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.