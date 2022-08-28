يمتلكها 4 إلى 5 بين كل مليون.. تفاصيل إجراء عملية معقدة لطفل بفصيلة دم نادرة

تواصل – فريق التحرير:

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إجراء عملية معقدة لطفل بفصيلة دم نادرة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل إجراء الجراحة المعقدة للطفل السعودي، التي استغرقت قرابة 9 ساعات.

وأفادت “الدفاع” أن الطفل يحمل فصيلة دم نادرة، تسمى “بومباي”، ويحملها من 4 إلى 5 أشخاص بين كل مليون نسمة، فيما عانى الطفل من مرض خطير في القلب والرئتين.

واستمر البحث عن متبرع يحمل فصيلة الدم النادرة ذاتها، لمدة 5 سنوات، إلى أن عثر على متبرع في الهند، وخطع الطفل إلى العملية المقررة بمشاركة البرنامج الوطني للجراحات المتقدمة للشرايين الرئوية، وكذلك بنك الدم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

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