قرار جنوني.. شاهد ماذا فعل قائد مركبة لاجتياز سيل منحدر في باكستان

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد نادر الحدوث، ووسط الفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة من باكستان، وثق مقطع فيديو قرارًا جنونيًا لسائق مركبة بعبور سيل منحدر بشكل خطير.

وأوضح الفيديو المتداول على مواقع التواصل، لحظة اجتياز السائق عرض الطريق الذي قطعه السيل الهادر المتدفق بشدة، في مشهد يحبس الأنفاس حتى عبر إلى الناحية الأخرى بأعجوبة، بينما غرقت سيارة أخرى خلفه ولم تستطع العبور.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الباكستانية، أنها قررت رفع حالة الطوارئ لأقصى درجة، بعد ارتفاع ضحايا الفيضانات لأكثر من 1032 قتيل بسبب الأمطار الموسمية.

وأوضحت أنها قررت استمرار حالة الطوارئ، وسخرت الجيش لمواجهة هذه الكارثة التي تسببت منذ يونيو في إتلاف أكثر من ثمانين ألف هكتار من الأراضي المزروعة، وتدمير 3100 كلم من الطرقات، وجرف 149 جسرًا.

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وأكدت أن الفيضانات أضرت بأكثر من 33 مليون شخص ودمرت نحو مليون منزل كليًا أو على نحو خطر، حيث فاضت مياه أودية في مقاطعة خيبر بختونخوا ودمرت العشرات من المباني من بينها فندق يضم 150 غرفة جرفته المياه، وأنها أمرت الآلاف من سكان مقاطعة سوات بإخلاء بيوتهم قبل أن تفيض الأنهار.

فيما أكدت هيئة الأرصاد، أن الأمطار الموسمية السنوية التي تمتد عادة من شهر يونيو إلى سبتمبر، والتي تساعد كثيرًا في ريّ المحاصيل في مختلف أنحاء شبه القارة الهندية، جلبت معها أيضًا موجة من الدمار الذي يضرب مناطق مختلفة من البلاد.