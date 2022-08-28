الذهب يستمر في التراجع بأسواق المملكة

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استمر تراجع أسعار الذهب، اليوم، داخل أسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.66 ريال، أي ما يعادل 55.91 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 192.19ريال/ 51.25 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 183.46 ريال/ 48.92 دولار، بعد أن بلغ يوم الجمعة سعر 184.51 ريال/ 49.20 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 157.25ريال/ 41.93 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6521.25 ريال/ 1739 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6525 ريال/ 1740 دولارًا.

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مفاجأة.. الذهب يفقد نحو ريالين من سعره بأسواق المملكة اليوم

وعالميًا، انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.

وقال باول إن هذا قد يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و “بعض الألم” للأسر والشركات، لكنه لم يلمح إلى ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولارًا للأوقية، لتسجل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 قبل أن تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، بينما انتعش الدولار من انخفاض أولي.