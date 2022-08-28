وصول جثمان المواطن المقتول في المغرب إلى مطار عرعر

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وصل إلى مطار عرعر، اليوم الأحد، جثمان المواطن موسى العنزي الذي تعرض إلى اعتداء أدى إلى وفاته من قبل مجموعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.

وستتم الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم، بجامع الملك عبدالعزيز في عرعر، وفق “عكاظ”.

كان عم القتيل جدعان العنزي، قد كشف لـ«عكاظ» في وقت سابق، أن موسى ذهب مع صديقه الذي يعاني من مرض السرطان إلى الدار البيضاء لمراجعة أحد الأطباء هناك.

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وكان صديق للقتيل، كشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل “موسى العنزي” على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق، الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال سلطان خليف، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن صديقه الأربعيني “موسى” الذي يعمل معلمًا للغة الإنجليزية والذي قتل في المغرب، لم يكن لديه أي خلاف مع أحد في المغرب، فهي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى المغرب، ولم يقضِ به سوى 8 أيام، وكان يخطط للعودة خلال يومين قبل وفاته.

وأوضح أنه تم العثور عليه مكبل القدمين في أحد أروقة الفندق، ووُجدت عليه آثار ضرب في الوجه والصدر”.

وقال خليف: ”أنا مستغرب ومتفاجئ مما حدث، لاسيما أنه من الأشخاص الطيبين وليس لديهم أي ميول للاختلاف مع الآخرين، فهو إنسان محبوب”.

وأضاف: “آخر لقاء جمعني بصديقي “موسى” كان قبل سفره، وحتى الآن غير مصدق لما حدث، ولكن في النهاية الصبر من صفات المؤمنين، وهذا واجبنا جميعًا أن نحتسب الأجر من الله”.