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لحظة اغتيال مسؤول أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية باستهداف سيارته (صور)
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لحظة اغتيال مسؤول أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية باستهداف سيارته (صور)

لحظة اغتيال مسؤول أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية باستهداف سيارته (صور)
٠٢:٣٢:٢٤ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، للحظة اغتيال مسؤول أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية.

وخدم أسكيار لايشيف في جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (SBU) قبل الانضمام إلى جمهورية لوهانسك الشعبية المدعومة من موسكو كرئيس للمخابرات في عام 2014.

لكن أعضاء المقاومة الوطنية الأوكرانية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب انتقموا بتفجير سيارته بينما كان يقود سيارها عبر المدينة في 11 أغسطس.

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وصرحت المقاومة الوطنية: “نؤكد مرة أخرى أن التعاون ضار بصحتك، لذلك فإن كل خائن يأمل عبثًا في ألا يأتيه القصاص”.

وأعقب الانفجار الضخم استمرار الحطام المشتعل في التحرك في الشارع.

وسقط شاهد عيان يقف على بعد ياردات من السيارة على الأرض جراء الانفجار المفاجئ، كان ساكنا لفترة وجيزة في أعقاب الانفجار، لكن يبدو أنه نجا من الأذى الجسيم.

والأسبوع الماضي، لقيت ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مصرعها حيث تم تفجير سيارتها في موسكو، في مؤامرة اغتيال مزعومة استهدفت الأب.

وتحدثت صحف محلية عن “مؤامرة اغتيال” في موسكو في وقت متأخر من يوم السبت، 20 أغسطس، عن وفاة ابنة ألكسندر دوجين، مساعد فلاديمير بوتين المقرب، البالغ من العمر 60 عامًا، حسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

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اغتيال مسؤول أوكراني اوكرانيا بوتين روسيا

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