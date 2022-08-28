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نقل مواطن وطفلٍ بطائرة إخلاء طبي من جورجيا إلى المملكة
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نقل مواطن وطفلٍ بطائرة إخلاء طبي من جورجيا إلى المملكة

نقل مواطن وطفلٍ بطائرة إخلاء طبي من جورجيا إلى المملكة
٠٢:١٣:٢٠ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أنه تم نقل مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة بنقل كلٍ من مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهما، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أنه تم نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة لاستكمال علاجها.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت السفارة وبتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها.

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الكلمات الدلالية:
تبليسي جورجيا سفارة المملكة طائرة إخلاء طبي

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