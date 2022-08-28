ضربة قاضية.. “سامسونج” تسعى لإعجاز منافسيها بهاتف جديد

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لإثبات ريادتها لمجال الهواتف الذكية “أندرويد”، ولاستعادة الصدارة بين شركات عملاقة، تسعى الكورية الجنوبية “سامسونج“، إلى إسكات جميع المنافسين، القادمين من الصين، وحتى أيقونة التكنولوجيا الأمريكية، الأشهر عالميًا، “أبل”، منتجة هواتف “أيفون” الرائجة.

هاتف بشاشة مزدوجة!

ويبدو أن “سامسونج” أعدت ضربة قاضية لخصومها، بالعمل على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة مزدوجة، حيث يأتي الهاتف مع شاشة شفافة خلفية إضافة إلى الأساسية.

رصدت تقارير متخصصة، نموذجًا مرسومًا لهاتف ذكي صلب، يأتي بتصميم بسيط، لكن بإعدادت يمكن أن تميزه عن جميع الطرازات المتاحة لدى “سامسونج” أو أي شركة أخرى منافسة، حسب ما نقله موقع “sawtbeirut” عن “SamMobile”.

تقنية غير مسبوقة

وذكر الموقع، الذي يُعتبر المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار “سامسونج”، أن النموذج التي تقدمت به الشركة الكورية الجنوبية سيكون مزودًا بشاشة مزدوجة، لكن لوحته الخلفية تصبح شفافة عمليًا عند قفل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

وأوضح أن النافذة الخلفية للهاتف الجديد، والمستوحاة من وظيفة العمل الدائم للشاشة المعروفة باسم “Always-On-Display”، يمكن توصيلها كليًا أو جزئيًا، مبينًا أن الشاشة ستكون لها أيضًا وظيفة عرض تصميم حصري ومعلومات موجزة وإخطارات، من بين ميزات أخرى.

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براءة اختراع

وأشار الموقع إلى أن الهاتف الذكي المزعوم قد لا يدخل أبدًا مرحلة الإنتاج، مثل علامات تجارية سابقة، نظرًا لأنه مجرد نموذج براءة اختراع، لكن يمكن، وفقًا للتقرير، دمج بعض التقنيات أو الميزات الموجودة في طلب براءة الاختراع في أي طراز من سلسلة “Galaxy”.

وذكرت التقارير أن طلب براءة اختراع الهاتف ذي الشاشة المزدوجة الجديد من “سامسونج”، الذي تم تقديمه في شهر يناير الماضي، جرى رصده في المكتب العالمي للملكية الفكرية “الويبو”.

هواتف Z Flip 4 وGalaxy Z Fold 4

وكانت “سامسونج” قد أطلقت أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي “Galaxy Z Fold 4” و”Galaxy Z Flip 4″، على مستوى العالم في الـ10 من شهر أغسطس الجاري.

وظهر الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب 4، بتقنية متطورة تتيح استخدامه دون الحاجة للاستعانة باليدين، وإنجاز المزيد من المهام دون فتح الهاتف على الإطلاق.

وبالطبع إجراء المكالمات والرد على الرسائل النصية وفتح قفل السيارة والتحكم في عنصر واجهة SmartThings Scene عبر الشاشة الرئيسة.