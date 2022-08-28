5 نصائح من “المرور” لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن جلوس الطلاب في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية يسهم في تعزيز سلامتهم ويقلل من الحوادث المرورية.

وقدم المرور 5 نصائح للطلاب من أجل سلامتهم أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية وهي:

1- اربط حزام الأمان.

2- التزم بالجلوس في مقعدك.

3- عدم إخراج اليد من النافذة.

4- عدم الاندفاع لركوب الحافلة إلا في حالة وقوفها بشكل تام.

5- تأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره.

اقرأ أيضًا:

في أول يوم دراسة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

بالفيديو.. هكذا احتفت “الإخبارية” بالمعلمين في أول أيام العام الدراسي الجديد

واستقبلت، اليوم، أكثر من 31 ألف مدرسة بالمملكة، طلابها، وفق برامج تعليمية جديدة، تخللها عدة قرارات جاءت مؤخرًا، لتحسين جودة التعليم وتطويرها.

وعاد 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، تحت مظلة 47 إدارة للتعليم، في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، في مشهد يُجسّد أول عودة حضورية بشكل كامل، بعد جائحة كورونا.

وينتظم طلاب المملكة، في مدارسهم، وسط حزمة من البرامج والقرارات الجديدة، منها اعتماد وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج للمرحلة الثانوية.