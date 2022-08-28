الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
5 نصائح من “المرور” لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية
“الأصول والالتزامات والحقوق المنقولة إلى الشركة القابضة”.. الصحة توضح القرار الوزاري
4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية
في 31 ألف مدرسة.. أول عودة حضورية بشكل كامل منذ “كورونا”يشهدها عام دراسي جديد (فيديو)
والجيش يتدخل.. تضرر عدد كبير من القرى بعد فيضان نهر سوات الباكستاني
عاجل.. “نزاهة” توقف 76 موظفًا في عدد من القضايا الجنائية والإدارية والرشوة واستغلال النفوذ

أحدث الأخبار

5 نصائح من “المرور” لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية

5 نصائح من “المرور” لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية
٠٢:١٠:٤١ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن جلوس الطلاب في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية يسهم في تعزيز سلامتهم ويقلل من الحوادث المرورية.

وقدم المرور 5 نصائح للطلاب من أجل سلامتهم أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية وهي:

1- اربط حزام الأمان.

2- التزم بالجلوس في مقعدك.

3- عدم إخراج اليد من النافذة.

4- عدم الاندفاع لركوب الحافلة إلا في حالة وقوفها بشكل تام.

5- تأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره.

اقرأ أيضًا:

في أول يوم دراسة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

بالفيديو.. هكذا احتفت “الإخبارية” بالمعلمين في أول أيام العام الدراسي الجديد

واستقبلت، اليوم، أكثر من 31 ألف مدرسة بالمملكة، طلابها، وفق برامج تعليمية جديدة، تخللها عدة قرارات جاءت مؤخرًا، لتحسين جودة التعليم وتطويرها.

وعاد 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، تحت مظلة 47 إدارة للتعليم، في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، في مشهد يُجسّد أول عودة حضورية بشكل كامل، بعد جائحة كورونا.

وينتظم طلاب المملكة، في مدارسهم، وسط حزمة من البرامج والقرارات الجديدة، منها اعتماد وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج للمرحلة الثانوية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
دوام المدارس عام دراسي عام دراسي جديد مدرسة

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة مصرية تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة

محكمة مصرية تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة

منذ 6 سنوات
«التعليم»: إيفاد 152 معلماً للتدريس في الخارج

«التعليم»: إيفاد 152 معلماً للتدريس في الخارج

منذ 5 سنوات
«الصحة» توضح حقيقة الوفيات بسبب تناول «تونة»

«الصحة» توضح حقيقة الوفيات بسبب تناول «تونة»

منذ 6 سنوات
«قطار الرياض»: أسعار تذاكر «المترو» لا تزال قيد الدراسة

«قطار الرياض»: أسعار تذاكر «المترو» لا تزال قيد الدراسة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *