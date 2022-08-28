“الأصول والالتزامات والحقوق المنقولة إلى الشركة القابضة”.. الصحة توضح القرار الوزاري

تواصل- فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف على صفحتها بـ”تويتر”، أن الأصول هي الأجهزة والمعدات والمستلزمات وغيرها التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها، أما الالتزامات فهي ما يترتب على الوزارة نتيجة وجود تعاقدات أو شراكات مثل “توريد الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية والصيانة وغيرها”.

وأشارن إلى أن الحقوق هي التي تحصل عليها الوزارة من خلال التعاقدات والشراكات مثل “الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية والصيانة وغيرها”.

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واعتمد مجلس الوزراء نقل ملكية الأصول ذات العلاقة بالخدمات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.

وتضمن القرار نقل كافة الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية ذات العلاقة بالخدمات الصحية، التي تقدمها الوزارة حاليًا، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

وشركة الصحة القابضة، هي شركة حكومية سعودية، تأسست بقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بهدف الإشراف على التجمعات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية المباشرة للمستفيدين في كافة أنحاء البلاد.