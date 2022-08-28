الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحظة اغتيال مسؤول أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية باستهداف سيارته (صور)
نقل مواطن وطفلٍ بطائرة إخلاء طبي من جورجيا إلى المملكة
5 نصائح من “المرور” لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية
“الأصول والالتزامات والحقوق المنقولة إلى الشركة القابضة”.. الصحة توضح القرار الوزاري
4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية
في 31 ألف مدرسة.. أول عودة حضورية بشكل كامل منذ “كورونا”يشهدها عام دراسي جديد (فيديو)

أحدث الأخبار

4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية

4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية
٠١:٢٥:٠٥ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة “التميز”، أن 4 طلاب بالمرحلة الثانوية من المملكة حصلوا على أكثر من قبول مباشر في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح برنامج موهبة، على صفحته عبر تويتر، أن الطلاب هم  (أحمد هاني بكر إسماعيل – الجوهرة خالد عبد الرحمن الرشيد – جود محمد عبد الباسط النمنكاني – حلا فؤاد عبد السميع بوقس)

وقال إنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية حصولهم على أكثر من قبول مباشر في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، عبر برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة “التميز”.

ويؤهل “التميز” الطلاب للحصول على القبول في أفضل 50 جامعة أمريكية على مستوى العالم، كما يركز على تنمية المهارات القيادية والريادية، وصولا إلى تمكين كل طالب من إعداد “ملف إنجاز” غني بالأنشطة والمبادرات، ليتميز بين مئات الآلاف من المتقدمين حول العالم.
يذكر أن برنامج “التميز” انطلق عام 2015، والتحق به أكثر من 700 طالب وطالبة حتى الآن، ويحتوي على عديد من الخدمات، يقدم بعضها حضوريا والآخر عن بعد.

الكلمات الدلالية:
افضل 100 جامعة عالمية المرحلة الثانوية المملكة تميز

مواد ذات صلة

المزيد
وزير خارجية الإمارات: سنقف مع السعودية بحزم ضد التدخلات الإيرانية

وزير خارجية الإمارات: سنقف مع السعودية بحزم ضد التدخلات الإيرانية

منذ 7 سنوات
ضبْط طبيب يعمل دون ترخيص في أحد المجمعات الخاصة بجدة

ضبْط طبيب يعمل دون ترخيص في أحد المجمعات الخاصة بجدة

منذ 8 سنوات
دراسة: السعوديون أكثر إصابة بـ «السكري» و«الضغط» و«الفشل الكُلوي»

دراسة: السعوديون أكثر إصابة بـ «السكري» و«الضغط» و«الفشل الكُلوي»

منذ 6 سنوات
ضبط مصنع عرق مسكر وبداخله 5 براميل مليئة بالخمر في الطائف (صورة)

ضبط مصنع عرق مسكر وبداخله 5 براميل مليئة بالخمر في الطائف (صورة)

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *