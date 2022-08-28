4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة “التميز”، أن 4 طلاب بالمرحلة الثانوية من المملكة حصلوا على أكثر من قبول مباشر في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح برنامج موهبة، على صفحته عبر تويتر، أن الطلاب هم (أحمد هاني بكر إسماعيل – الجوهرة خالد عبد الرحمن الرشيد – جود محمد عبد الباسط النمنكاني – حلا فؤاد عبد السميع بوقس)

وقال إنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية حصولهم على أكثر من قبول مباشر في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، عبر برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة “التميز”.

ويؤهل “التميز” الطلاب للحصول على القبول في أفضل 50 جامعة أمريكية على مستوى العالم، كما يركز على تنمية المهارات القيادية والريادية، وصولا إلى تمكين كل طالب من إعداد “ملف إنجاز” غني بالأنشطة والمبادرات، ليتميز بين مئات الآلاف من المتقدمين حول العالم.

يذكر أن برنامج “التميز” انطلق عام 2015، والتحق به أكثر من 700 طالب وطالبة حتى الآن، ويحتوي على عديد من الخدمات، يقدم بعضها حضوريا والآخر عن بعد.