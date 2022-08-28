في 31 ألف مدرسة.. أول عودة حضورية بشكل كامل منذ “كورونا”يشهدها عام دراسي جديد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت أكثر من 31 ألف مدرسة بالمملكة، طلابها، وفق برامج تعليمية جديدة، تخللها عدة قرارات جاءت مؤخرًا، لتحسين جودة التعليم وتطويرها.

وعاد 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، تحت مظلة 47 إدارة للتعليم، في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، في مشهد يُجسّد أول عودة حضورية بشكل كامل، بعد جائحة كورونا.

وينتظم طلاب المملكة، في مدارسهم، وسط حزمة من البرامج والقرارات الجديدة، منها اعتماد وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج للمرحلة الثانوية.

ويهدف البرنامج إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إذ يتيح لمن لا تتوافر له مقاعد دراسية بالمسارات التخصصية في مدارسهم، الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج.

ويجمع البرنامج بين دراسة مواد المسار العام حضوريًا بالمدرسة، مع مواد المسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتيًا عن طريق المقررات الإلكترونية، منها مسار العلوم والحاسب والهندسة والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال.

وتبذل المملكة جهودًا كبيرة، ممثلة في وزارة التعليم، ترمي إلى تطوير العملية التعليمية، ورفع نواتج التعلم، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومتطلبات التنمية الوطنية.

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بالفيديو.. هكذا احتفت “الإخبارية” بالمعلمين في أول أيام العام الدراسي الجديد

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم عن مناهج جديدة سيتم إدخالها في العملية التعليمية هذا العام الدراسي الجديد 1444، وقالت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إن جميع الكتب ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة مدرستي للطلاب والطالبات وأيضا المعلمين.

وأضافت أن هناك نسخًا مطبوعة ما عدا بعض التخصصات مثل المهارات الرقمية والتربية الفنية والمهارات الأسرية والتي ستكون متاحة فقط على منصة “مدرستي”.

وشددت على أن توافر هذه المواد على المنصة سيوفر على الطالب الكثير من عمليات البحث والحصول على المعلومة بسهولة؛ مؤكدة على أن رحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة ومستمرة، مشيرة إلى أنه تم إدخال مناهج جديدة تدعم التوجه نحو الرقمنة.

وتابعت متحدثة التعليم: هناك منهج التفسير الناقد من المناهج التي سيتم تدريسها، وهناك أيضًا سلسلة المهارات الرقمية والتقنية واللغة الانجليزية التي سيتم استكمالها في مرحلة ثان ابتدائي.