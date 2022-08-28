تحذير عاجل لـ “الصحة العالمية” من طفرات جديدة لفيروس كورونا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من طفرات جديدة لفيروس كورونا بعد نهاية فصل الصيف، خاصة مع العودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية الخريف والشتاء، حسب “العربية”.

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في الوقت نفسه، أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة قد تجاوز 597 مليونًا، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 مليون، وبلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في العالم 12.4 مليار.

أن المرض مازال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى في البلدان التي بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا منذ مطلع العام الجاري قد تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان.