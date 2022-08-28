في أول يوم دراسة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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في أول يوم من العام الدراسي الجديد، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في حفر الباطن، و43 درجة في المدينة المنورة والأحساء والعلا، بينما تصل 42 درجة في مكة ووادي الدواسر والخرج، و41 درجة في الرياض وبريدة وينبع ورفحاء.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 24 درجة، بينما سجلت أبها 28 درجة مئوية.

وحول خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتمركز على القطاع الغربي من المملكة، مع تساقط أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

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فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا، وهي أقل من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة عدا المنطقة الشرقية حول المعدل، مع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها واليمن.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.