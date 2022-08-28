“فيسبوك” تتجه نحو إغلاق ملف “فضيحة كامبريدج وترامب”

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وافقت شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” على تسوية دعوى خصوصية بيانات Cambridge Analytica، وهى القضية التي تفجرت منذ 4 سنوات بشأن انتهاك قوانين الخصوصية.

وجرى التوصل إلى اتفاق أولي في الدعوى القضائية الجماعية ضد “ميتا” والمستمرة منذ وقت طويل، بعد إتاحة “فيسبوك” سابقًا لأطراف ثالثة، بينها شركة “كامبريدج أناليتيكا”، الوصول إلى بيانات مستخدميه الخاصة واستغلالها.

ووفقًا لوثيقة تسلمتها محكمة في سان فرانسيسكو، قالت “فيسبوك” إنها تتقدم بمسودة اتفاق من حيث المبدأ، طالبة تعليق إجراءات القضية مدة 60 يوما لإنهائها، حسب “Investing”.

ولم يشر موقع التواصل الاجتماعي العملاق إلى شروط الاتفاق أو حجم التعويضات في الدعوى الجماعية ضده، وقال الموقع الأزرق في وقت متأخر مساء السبت إنه “ليس لديه أي تعليق لمشاركته في الوقت الحالي”.

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وزعمت كامبريدج أناليتيكا في الدعوى القضائية، التي رفعت منذ أكثر من 4 سنوات، أن الشركة انتهكت قوانين خصوصية المستهلك من خلال مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية مع أطراف ثالثة، في إشارة إلى ارتباطها بحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وفي عام 2019، غرمت السلطات الفدرالية الأمريكية، فيسبوك، 5 مليارات لتضليل مستخدميه، كما فرضت رقابة مستقلة على إدارة بياناته.

ومنذ الكشف عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا ألغى فيسبوك امكانية الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها للخصوصية.

وتم تقييد حجم المعلومات المتاحة أمام المطورين بشكل عام، وسهّل على المستخدمين وضع قيود على مشاركة بياناتهم الشخصية.