عاجل.. صدور مرسوم أميري بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة في الكويت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكويتية اليوم، أنه صدر مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2022، وأنه تم تحديد يوم الخميس 29 سبتمبر يومًا للاقتراع في الانتخابات.

وفي الثاني من أغسطس، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، حيث أكد ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في المرسوم أن حل مجلس الأمة يأتي “تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض للآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية” لذا “وجب اللجوء إلى الشعب، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

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وأول الشهر الجاري، أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، حسب “العربية”.

ونص الأمر الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر من العام قبل الماضي.