بالفيديو.. هكذا احتفت “الإخبارية” بالمعلمين في أول أيام العام الدراسي الجديد

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احتفت قناة الإخبارية، بالمعلمين في المملكة، تزامنًا مع أول أيام الدراسة في عام دراسي جديد، وذلك من خلال جدارية ضمّت صور العديد من المعلمين.

وبثت “الإخبارية” مقطع فيديو، شاركته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وعلقت: “شكرًا لكم.. جدارية الإخبارية تحوي صور بعض المعلمين نظير جهودهم في المسيرة التعليمية وإعداد الأجيال الناشئة”.

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واستقبلت مدارس وجامعات المملكة، اليوم الأحد، طلابها وطالباتها بعام دراسي مختلف ومناهج جديدة، لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة.

ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم منذ وقت مبكر، والتي تعد أول عودة حضورية لجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل.

من جانبها، كشفت وزارة التعليم عن مناهج جديدة سيتم إدخالها في العملية التعليمية هذا العام الدراسي الجديد 1444، فيما قالت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إن جميع الكتب ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة مدرستي للطلاب والطالبات وأيضًا المعلمين.

وأضافت أن هناك نسخًا مطبوعة ما عدا بعض التخصصات مثل المهارات الرقمية والتربية الفنية والمهارات الأسرية والتي ستكون متاحة فقط على منصة “مدرستي”.