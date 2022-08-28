عام دراسي جديد.. 3 أنواع من الفاكهة تقوي مناعتك وتحسِّن صحة القلب

تواصل- فريق التحرير

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، على الطلاب والطالبات تعزيز صحتهم ومناعتهم.

وشددت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بتويتر، على ضرورة تناول الفواكه الغنية بالعناصر المفيدة لجسمك، خاصة المانجو والفراولة والتين لعدة أسباب منها:

– تقوية المناعة.

– تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

– إمداد الجسم بعناصر غذائية عديدة.

– تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

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وسبق أن أكدت الهيئة العام للغذاء والدواء، أهمية وجبة الإفطار في توفير الطاقة للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي.

وأشارت الهيئة، إلى أن وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات اليومية للطلاب والطالبات، حيث تمدهم بالطاقة اللازمة للمحافظة على وظائف الجسم الطبيعية ولتوفير الطاقة خلال اليوم الدراسي الذي يستهدف الكثير من الجهد البدني ويتطلب التركيز الدائم.

كانت وزارة الصحة، قد شددت على أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب بشكل يومي، سواء في المنزل أو في المدرسة، وأوضحت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر أنواع الأغذية التي يجب أن تحتوي عليها وجبة الإفطار من بروتينات، ونشويات، وفيتامينات، ومعادن، بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها. مشيرة إلى أن الوجبة تساعد على النمو بشكل صحيح، وتزيد الإنتاجية، كما تزيد الرغبة في التعلم، والتحصيل الدراسي للطلاب.