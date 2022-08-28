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متحدث مرور جدة: بهذه الطريقة نقلل الازدحام ونصل مدارسنا مبكرًا (فيديو)
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متحدث مرور جدة: بهذه الطريقة نقلل الازدحام ونصل مدارسنا مبكرًا (فيديو)

متحدث مرور جدة: بهذه الطريقة نقلل الازدحام ونصل مدارسنا مبكرًا (فيديو)
١٠:٤٦:٢٥ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال متحدث مرور جدة، العقيد أحمد السمراني، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولى التعليم العام والجامعى لتعزيز كل الإيجابيات الممكنة لتحقيق السلامة المرورية، في أول يوم دراسي.

وأوضح السمراني، في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه منذ الساعات الأولى تم الانتشار فى جميع التقاطعات والميادين المؤدية للمدارس والجامعات لمباشرة السير بشكل نظامي، والتعامل الفوري مع أي حادث أو تعطل قد يعيق حركة المرور.

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ووجه متحدث مرور جدة، عدة نصائح لتفادي التأخيرات على الطريق وهي:

– الخروج من المنزل مبكرًا يؤدي إلى الوصول المناسب.

-اختيار الطريق المناسب وليس الأقرب يسهم في الحد من الازدحام المروري، ويؤدى إلى الوصول المبكر للموقع المستهدف.

وانتظم طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، في مدارسهم، مستقبلين أول أيام الدراسة للعام الجديد 1444هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق المملكة.

وكست البهجة والفرح والجدية وجوه الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 1444هـ بمدارس التعليم العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

واستقبلت المدارس طلابها بالورود مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهرت صور وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.

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الدراسة في المملكة العام الدراسي 1444 عام دراسي جديد

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