لأول مرة منذ 5 عقود.. إطلاق مركبة فضائية جديدة لاستكشاف القمر
تواصل – فري التحرير:
تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لإطلاق مركبة إلى القمر، في تطور علمي حاسم، ومن المقرر أن تطلق “ناسا“، الصاروخ الذي يحمل على متنه المركبة غير المأهولة المعروفة باسم “أوريون”، صباح غد الاثنين بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، من مركز كينيدي للفضاء على ساحل ولاية فلوريدا.
بلغت تكلفة الصاروخ المستخدم في الإطلاق القوى لدى”ناسا”، 20 مليار دولار، ولا يمكن استخدامه إلا لمرة واحدة، بينما تبلغ تكلفة الإطلاق 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تدور المركبة غير المأهولة حول القمر لمدة 42 يومًا قبل أن تعود إلى الأرض، حيث ستهبط في المحيط، حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن “ديلي ميل”.
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ويعد هذا المشروع هو الأكبر الذي تطلقه “ناسا” منذ مشروع “ستاورن 5” أو “زحل ” الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، علما بأن ذلك المشروع استمر بين عامي 1967- 1973.
ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ الجديد من فلوريدا عند الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، وفي حال تعثر الإطلاق نتيجة الأحوال الجوية فهناك موعدان احتياطيان في 2 و 5 سبتمبر المقبل.