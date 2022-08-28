بالفيديو.. “الفوزان” يوجه وصية جامعة للطلاب والمعلمين مع بداية العام الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

وجه عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وصية جامعة للطلاب والمعلمين مع بداية العام الدراسي، الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وأوضح في مقطع فيديو متداول، أنه مع بداية العام الدراسي يوصى الطلاب والطالبات بتقوى الله عز وجل وحفظ أوقاتهم على ما تهيئوا له من الطلب في مختلف المراحل التعليمية.

وأضاف أنه على الطلاب الحذر من الفتن والشرور التي تنتشر على بعض وسائل التواصل المنبثة بين الناس، لأنها قواطع للوقت وتبث كل ما يسمم الأفكار، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لطلابهم وطالباتهم باختيار الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة، وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة.

وطالب المعلمين، بأن يكونوا عونًا للطلاب، وأن يحذروهم من الأفكار الدخيلة وكل ما يغير توجهاتهم، لأن الوقت وقت فتنة وشرور، ولكن مع التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه، وخالص النصيحة، ييسر الله الأمور ويُعين، مؤكدًا أن الطلاب أمانة في أعناق المعلمين.

ودعا الله تعالى أن يوفق الطلاب والطالبات وأن يسدد خطاهم، وأن يجعل هذا العام الدراسي وكل عام يمر بالمسلمين، عام خير وبركة وأمن وإيمان على البلاد والعباد.

يأتي هذا في الوقت الذي انطلق فيه العام الدراسي بمدارس المملكة، حيث استقبلت المدارس اليوم طلابها وطالباتها بعام دراسي مختلف ومناهج جديدة، لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة.

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