بالفيديو.. انسيابية حركة المرور في أول أيام الدراسة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الطرق الرئيسة في المدينة المنورة، انسيابية عالية في الحركة المرورية في أول أيام الدراسة، ولم ترصد أي حالة ازدحام للمركبات.

وفي طريق سلطانة، سارت الحركة المرورية بشكل طبيعي، وبانسيابية، فيما تواجد رجال الأمن والدوريات، منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب “الإخبارية”.

فيما انتظم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، بمدارس المنطقة الشرقية، التي يبلغ عددها حوالي 1600 مدرسة، وشهدت شوارع المنطقة كثافة مرورية عالية، بدءًا من الساعة 5:30 صباحًا.

وتواجدت دوريات المرور في الطرق الرئيسة، وأبرزها طريق الأمير فيصل بن فهد، المتقاطع مع طريق الملك سعود، لتنظيم حركة السير، مع بداية العام الدراسي.

اقرأ أيضًا:

«المرور» يعلن تفاصيل الخطة المرورية مع بداية العام الدراسي

توجيه من وزارة الصحة للطلاب وأولياء الأمور ليلة العودة للمدارس

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور الجاهزية التامة لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها: “أن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

ويبدأ تنفيذ الخطة المرورية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة والصباحية والمسائية.