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في أول يوم دراسة.. “الأمن العام” يوجه الطلاب بالالتزام بهذه الإرشادات
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في أول يوم دراسة.. “الأمن العام” يوجه الطلاب بالالتزام بهذه الإرشادات

في أول يوم دراسة.. “الأمن العام” يوجه الطلاب بالالتزام بهذه الإرشادات
٠٧:٣٣:١٣ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في أول يوم من العام الدراسي، وجه الأمن العام الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات، يسهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

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فيما أكدت الإدارة العامة للمرور الجاهزية التامة لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة المرورية، يبدأ من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية، مؤكدة استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة والصباحية والمسائية.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الخطة المروري الطلاب العام الدراسي المرور ركوب الحافلات

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