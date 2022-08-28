انطلاق الدراسة في المملكة.. استقبال يليق بعام دراسي مميز

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انطلق العام الدراسي بمدارس المملكة، اليوم الأحد، واستقبلت المدارس طلابها وطالباتها بعام دراسي مختلف ومناهج جديدة، لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة.

ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم منذ وقت مبكر، والتي تعد أول عودة حضورية لجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل.

الطابور الصباحي

وحددت وزارة التعليم موعد طابور الصباح وفقًا لكل منطقة وما يناسبها ويناسب البيئة الخاصة بها، وجاءت المواعيد كالتالي:

– الرياض الساعة 6:15 صباحًا.

– الجوف 7 صباحًا.

– تبوك 7 صباحًا.

– حائل للبنبن 7 صباحًا وللبنات 6:45 صباحًا.

– من بداية شهر رمضان المقبل سيكون الطابور الساعة 9 صباحًا.

– من بعد إجازة العيد، وفي شهر شوال يبدأ طابور الصباح الساعة السادسة والربع صباحًا.

مناهج جديدة

من جانبها؛ كشفت وزارة التعليم عن مناهج جديدة سيتم إدخالها في العملية التعليمية هذا العام الدراسي الجديد 1444.

وقالت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إن جميع الكتب ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة مدرستي للطلاب والطالبات وأيضًا المعلمين.

وأضافت أن هناك نسخًا مطبوعة ما عدا بعض التخصصات مثل المهارات الرقمية والتربية الفنية والمهارات الأسرية والتي ستكون متاحة فقط على منصة “مدرستي”.

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توفير الوقت

وشددت على أن توافر هذه المواد على المنصة سيوفر على الطالب الكثير من عمليات البحث والحصول على المعلومة بسهولة؛ مؤكدة على أن رحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة ومستمرة، مشيرة إلى أنه تم إدخال مناهج جديدة تدعم التوجه نحو الرقمنة.

وتابعت متحدثة التعليم: هناك منهج التفسير الناقد من المناهج التي سيتم تدريسها، وهناك أيضًا سلسلة المهارات الرقمية والتقنية واللغة الإنجليزية التي سيتم استكمالها في مرحلة ثاني ابتدائي.

استقبال يليق بعام دراسي مختلف

كما كشفت “الشهري”، عن آخر استعدادات الوزارة لاستقبال المدارس للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد؛ بالقول: “مناهج جديدة للمرحلة الثانوية وهي مهمة جدًا للطالب وهي مناهج تخصصية مثل علم البيانات والهندسة والإدارة المالية وغيرها”.

وأوضحت أن الوزارة بدأت مبكرًا في تجهيز المدارس من أعمال صيانة وتوفير الكتب المدرسية، إضافة لتوفير خدمات النقل منذ وقت مبكر.

وأضافت أنه تم إطلاق مشاريع تعليمية جديدة ولعل آخرها ما تم تدشينه بالأمس بمحافظة جدة، موضحة أنه على المستوى الكادر البشري فقد تم تدريب المعلمين أثناء فترة الصيف، كما كان هناك أيضًا للمشرفين والمشرفات، كما تم تحديث البيانات في الأنظمة الإلكترونية.