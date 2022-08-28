بعضها وزّع الورود.. مشاهد من استقبال مدارس المملكة الطلاب في أول أيام الدراسة

تواصل – فريق التحرير:

اصطف طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، في مدارسهم، مستقبلين أول أيام الدراسة للعام الجديد 1444هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق المملكة.

واستقبلت إحدى مدارس الرياض، طلابها بالورود مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهر فيديو بثته قناة “الإخبارية” صباح اليوم الأحد، وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.

فيما انتظم طلاب المدارس، في جميع مناطق المملكة، في الطوابير الصباحية، واستمعوا إلى فقرات الإذاعة المدرسية متطلعين إلى عام دراسي حافل بالاستفادة والاجتهاد في طلب العلم.

وفي ثانوية صقلية بالرياض، بدأ الطلاب الطابور الصباحي بجدية ونشاط مع انطلاق أول يوم دراسي للعام 1444هـ.

وفي مدارس تعليم جدة، تم استقبال الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بألعاب للأطفال، وارتداء الأشكال الكرتونية للأطفال، وبرامج تربوية وترفيهية لهم في المدارس.

اقرأ أيضًا:

مع بداية العام الجديد.. منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها للطالب والمعلم وإشادات دولية بمميزاتها

بمناهج جديدة وعام دراسي مختلف.. مدارس وجامعات المملكة تستقبل طلابها غدا

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة تعليم الرياض، حسن خرمي، إن أكثر من 6000 مدرسة في الرياض بدأت رحلتها التعليمية هذا العام واستعدينا بشكل مبكر بافتتاح العديد من المشاريع التعليمية.

كما استعدت إدارة تعليم القصيم لبدء العام الدراسي الجديد، باستحداث أكثر من 19 مدرسة وصيانة وتجهيز أكثر من 1400 مدرسة وأكثر من 2000 حافلة لنقل الطلبة.