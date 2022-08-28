“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

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فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.