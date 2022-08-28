«إكسسوارات يهودية».. الكويت تضبط محل يبيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، ضبط شعارات مخالفة للنظام العام للدولة، خلال حملة تفتيشية، في أحد المحال التجارية.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية بمحافظة حولي.

وحسب بيان الوزارة، تم ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.