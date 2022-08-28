الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«إكسسوارات يهودية».. الكويت تضبط محل يبيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة
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دولي

«إكسسوارات يهودية».. الكويت تضبط محل يبيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة

«إكسسوارات يهودية».. الكويت تضبط محل يبيع شعارات مخالفة للنظام العام للدولة
٠٣:٢٨:٠١ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، ضبط شعارات مخالفة للنظام العام للدولة، خلال حملة تفتيشية، في أحد المحال التجارية.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مخصصة للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية بمحافظة حولي.

وحسب بيان الوزارة، تم ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف.

الكلمات الدلالية:
الكويت شعراات يهودية محال تجارية وزارة التجارة والصناعة

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