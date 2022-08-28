الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. أكثر من 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ ينتظمون على مقاعد الدراسة بجامعة نجران
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اليوم.. أكثر من 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ ينتظمون على مقاعد الدراسة بجامعة نجران

اليوم.. أكثر من 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ ينتظمون على مقاعد الدراسة بجامعة نجران
٠٣:٢١:٥٥ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ينتظمُ اليوم الأحد أكثرُ من 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ بجامعة نجران على مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444، وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها؛ استمراراً لأدوارها التعليمية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف الجامعة في تجويد المخرجات التعليمية.

وأكدَ المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعة كثَّفت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي الجديد، حيث هيَّأت الكليات معاملها وقاعاتها، وأعدت الخطط التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات الطلبة، ويسهم في رفع كفاءتهم العلمية و تقديم جميع الخدمات التي تُمكِّن الطالب من تجاوز المعوقات التعليمية.

وأشار إلى أن الجامعة أتاحت الصلاحيات للطلاب والطالبات لتعديل جداولهم خلال الأيام الماضية وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالجداول؛ بعد أن قدَّمت العديد من البرامج التعريفية بخدمات القبول، وذلك لضمان الانتظام على المقاعد الدراسية مع أول يوم في مطلع العام الجامعي الجديد.

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