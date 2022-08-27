«الموارد البشرية» تعلن إيقاف صرف معاش «الضمان» لهذه الفئة من المستفيدين

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف صرف معاش غير الجادين في “التمكين”، موضحة اعتماد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

وشددت الوزارة على إيقاف الصرف لغير الجادين في الاستفادة من فرص التمكين دون مبرر.

وأشارت إلى عدم تأثير حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دراسة الأهلية، وتحديد موعد الزيارة للبحث الاجتماعي عن طريق التواصل مع الأسرة قبل الموعد بـ24 ساعة للتأكد من مناسبة التوقيت.

ولفتت “الموارد البشرية”، إلى أهمية عرض فرص التمكين على المستفيد، وعند عدم قبوله لـ3 فرص دون مبرر تقبله الوزارة يوقف صرف المعاش عند ذلك لثبوت عدم الجدية.