السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الموارد البشرية» تعلن إيقاف صرف معاش «الضمان» لهذه الفئة من المستفيدين
مع بداية العام الجديد.. عودة المدارس تنعش أسواق «القرطاسية» في الباحة
مختص موارد بشرية: إلغاء التوظيف المباشر قريبًا وهكذا سيتم اختيار الموظفين
جداول دروس الحصص من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد عبر قنوات عين
«التجارة» تُشهِّر بمواطنَيْن تستَّرا على مقيم في قطاع المقاولات
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

محليات

«الموارد البشرية» تعلن إيقاف صرف معاش «الضمان» لهذه الفئة من المستفيدين

«الموارد البشرية» تعلن إيقاف صرف معاش «الضمان» لهذه الفئة من المستفيدين
٠٢:١٤:٠٧ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف صرف معاش غير الجادين في “التمكين”، موضحة اعتماد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

وشددت الوزارة على إيقاف الصرف لغير الجادين في الاستفادة من فرص التمكين دون مبرر.

وأشارت إلى عدم تأثير حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دراسة الأهلية، وتحديد موعد الزيارة للبحث الاجتماعي عن طريق التواصل مع الأسرة قبل الموعد بـ24 ساعة للتأكد من مناسبة التوقيت.

ولفتت “الموارد البشرية”، إلى أهمية عرض فرص التمكين على المستفيد، وعند عدم قبوله لـ3 فرص دون مبرر تقبله الوزارة يوقف صرف المعاش عند ذلك لثبوت عدم الجدية.

الكلمات الدلالية:
إيقاف معاش التمكين الموارد البشرية وقف صرف معاش

مواد ذات صلة

المزيد
الإطاحة بمقيم  قام بإيواء 3 مخالفين لنظام الإقامة بالقصيم

الإطاحة بمقيم  قام بإيواء 3 مخالفين لنظام الإقامة بالقصيم

منذ 8 أشهر
«التجارة» تُوقف معامل «الشيرة» لتسويقها منتجات مغشوشة

«التجارة» تُوقف معامل «الشيرة» لتسويقها منتجات مغشوشة

منذ 7 سنوات
القوات السعودية تُدمّر تشكيلين عسكريين للمخلوع صالح قبالة جازان

القوات السعودية تُدمّر تشكيلين عسكريين للمخلوع صالح قبالة جازان

منذ 6 سنوات
شرطة مكة تقبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني

شرطة مكة تقبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني

منذ 7 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *