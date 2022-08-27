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مع بداية العام الجديد.. عودة المدارس تنعش أسواق «القرطاسية» في الباحة
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اقتصادية

مع بداية العام الجديد.. عودة المدارس تنعش أسواق «القرطاسية» في الباحة

مع بداية العام الجديد.. عودة المدارس تنعش أسواق «القرطاسية» في الباحة
٠٢:٠٤:٤٧ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

عادت الحياة لأسواق القرطاسية في منطقة الباحة، لتوفير كل ما يلزم من أدوات مدرسية للطلاب، بعد الهدوء الذي عمَّها خلال الإجازة، حيث فتحت أبوابها لتلبي احتياجات الطلاب للموسم الدراسي الجديد.

واكتظت تلك الأسواق بتوافد أولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء والبنات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد، ومع هذا الإقبال استنفرت المكتبات ومحال بيع المستلزمات القرطاسية جميع الإمكانات لتوفير كل ما يلزم من أدوات مدرسية مميزة ذات الأشكال الحديثة والألوان الجذابة التي يعوَّل عليها في جلب الزبائن لشرائها.

وأشار المواطن عطية الغامدي إلى تنوُّع المعروض وتباين الأسعار في ظل تناقس محال الأدوات المكتبية والقرطاسية.

وعن الأسعار بيَّن المواطن سعيد بن سفر الغامدي، أن هناك اختلافاً نسبياً بحسب الجودة ،لافتاً الانتباه إلى تنوُّع حجم المعرض نظراً لما شهدت المنطقة عموما من توسع وافتتاح لعدد من المكتبات.

وقال أحد ملاك المكتبات: إن محال القرطاسية والمكتبية تشهد حركة تجارية في شراء المستلزمات المدرسية التي وفرتها المكتبة قبل العودة للمدارس، مؤكداً أن هناك استقرارًا في أسعار المكتبات لبعض الأنواع المعينة من القرطاسية على نقيض بعض الأدوات الأخرى من اختلاف الأسعار .

الكلمات الدلالية:
أسواق القرطاسية أسواق القرطاسية بالباحة الباحة العام الدراسي

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