جداول دروس الحصص من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد عبر قنوات عين

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نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم الأحد.

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الأول، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الأول للعام الجديد.