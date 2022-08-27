عبر الجوال.. «تعليم نجران» تطلق خدمة جديدة للطلاب مع أول أيام الدراسة غدًا

تواصل- واس:

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة التوجيه والإرشاد “بنين” و”بنات” اليوم، خدمةَ الهاتف الارشادي والاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم عبر الهاتف الإرشادي، وذلك حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الإدارة أن خدمة الهاتف الاستشاري تهدف إلى تحقيق التوازن النفسي والتكيف البيئي للطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين، مشيرةً إلى أن فريق العمل سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 ظهراً، وسيتم استقبال الاتصال على الرقم 0175233247 للبنين والرقم 0175235652 للبنات.