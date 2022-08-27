السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«بوتين» يعلن عن مكافأة شهرية لمن يترك أوكرانيا ويرحل لروسيا
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دولي

«بوتين» يعلن عن مكافأة شهرية لمن يترك أوكرانيا ويرحل لروسيا

«بوتين» يعلن عن مكافأة شهرية لمن يترك أوكرانيا ويرحل لروسيا
١٠:٥٧:٣٧ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قرارا، السبت، بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وجاءوا إلى روسيا، بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الاحتياجات الخاصة.

ويقضي القرار الذي نشرته بوابة حكومية بصرف معاشات شهرية قدرها 10 آلاف روبل (170 دولارا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا امنذ يوم 18 فبراير.

ويستحق ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري، بينما تستحق الحوامل مبلغا ماليا لمرة واحدة.

ويقضي القرار بصرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضا دونيتسك ولوغانسك، وهما كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في فبراير، في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

ويوم 18 فبراير، أمر بوتن بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوغانسك.

وتقدم موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبرانه استحواذا استعماريا على الأراضي.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اللاجئين بوتين مبالغ مالية

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