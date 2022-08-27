السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة تبوك تتيح تثبيت القبول أو تعديل الرغبات بحد أقصى الساعة ٧ مساءًا.. غدا الأحد
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جامعة تبوك تتيح تثبيت القبول أو تعديل الرغبات بحد أقصى الساعة ٧ مساءًا.. غدا الأحد

جامعة تبوك تتيح تثبيت القبول أو تعديل الرغبات بحد أقصى الساعة ٧ مساءًا.. غدا الأحد
١٠:٢٩:٥٥ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك، اليوم السبت، عن نتائج الترشيح للقبول الجامعي على المقاعد الإضافية وتعديل الرغبات لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي ١٤٤٤هـ.

كما أتاحت الجامعة أنه يمكن تثبيت القبول أو تعديل الرغبات بحد أقصى الساعة ٧ مساءً ليوم الأحد ١-٢-١٤٤٤هـ.

وكانت جامعة تبوك في التاسع من شهر أغسطس الجاري؛ قد أعلنت عن نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1444هـ؛ محددة مواعيد إجراءات تأكيد القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1444هـ.

وأعلنت عمادة الجامعة عن أقل نسبة موزونة أو مكافأة تم القبول عليها في جميع التخصصات للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس والكليات الجامعية بالمحافظات للعام الجامعي 1444هـ.

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تثبيت القبول تعديل الرغبات جامعة تبوك درجتي البكالوريوس

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