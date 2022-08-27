الأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى هذه الساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية والأتربة المثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية ، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (المدينة المنورة – الرايس ـ المهد ـ بدر).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.