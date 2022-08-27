السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود بجامعة نجران
توجيه من الشيخ الخضير ليلة العودة إلى المدراس والجامعات
جامعة الملك خالد تؤكد استمرار إتاحة خدمة القبول الإلكتروني الفوري حتى هذا الموعد
«المرور» يعلن تفاصيل الخطة المرورية مع بداية العام الدراسي
توجيه من وزارة الصحة للطلاب وأولياء الأمور ليلة العودة للمدارس
شاهد.. قائد سيارة يلقن لصًا درسًا قاسيًا لن ينساه

فرص

وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود بجامعة نجران

وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود بجامعة نجران
٠٩:٥٦:١٧ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص علم أمراض الدم.

وحدَّدت الجامعة يوم غدٍ الأحد بداية استقبال الطلبات عبر إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa، ويستمر خمسة أيام.

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج.

إضافةً إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه في علم أمراض الدم أو ما يعادلها، وكذلك ‏الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة شهرين.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرفاق صورة مصدقة من الشهادات، ومعتمدة من المعادلات في حين كان المؤهل من الخارج، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية التاريخ، مع التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن، فيما سيتم استبعاد الطلبات الناقصة.

الكلمات الدلالية:
تخصص الدكتوراه جامعة نجران نظام العقود وظائف أكاديمية

مواد ذات صلة

المزيد
شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب العليا.. 4 شروط للتقديم

شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب العليا.. 4 شروط للتقديم

منذ شهرين
فتح باب القبول بـ«تقنية أبها» لدرجة البكالوريوس والدبلوم التدريبي

فتح باب القبول بـ«تقنية أبها» لدرجة البكالوريوس والدبلوم التدريبي

منذ 7 سنوات
وظائف لحملة البكالوريوس بشركة الاتصالات السعودية

وظائف لحملة البكالوريوس بشركة الاتصالات السعودية

منذ 4 سنوات
«العدل» تستحدث ألف وظيفة نسائية في محاكم المملكة بدءا من 2012م

«العدل» تستحدث ألف وظيفة نسائية في محاكم المملكة بدءا من 2012م

منذ 11 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *