مع بداية العام الجديد.. منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها للطالب والمعلم وإشادات دولية بمميزاتها

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ساعات قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد، في جميع مناطق المملكة، وتتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضا، إلى منصة مدرستي لمراجعة واستذكار الدروس إلكترونياً.

منصة مدرستي مستمرة

ومن جهتها، نفت وزارة التعليم ما يتم تداوله، بشأن توقف منصة “مدرستي”، والتي تعتبر من أكبر المنصات التعليمية التي توجد في المملكة، وهي معتمدة بشكل رسمي من وزارة التعليم.

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وقالت وزارة التعليم إن المنصة سوف تكون مستمرة إلى الأبد، لأنها تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية التي تكون في مصلحة الطلاب، وتيسر عليهم الكثير من الخدمات والمعلومات المهمة، وبالتالي فلا يمكن الاستغناء عن تلك المنصة على الإطلاق، بحسب “العربية”.

وأضافت أن نظام الدراسة في العام الجديد سيكون حضوريًا في كل من المدارس الأهلية والخاصة بداخل المملكة، ولوحت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ترويج الشائعات ونشرها بين المواقع أو الصفحات المختلفة.

تحسينات على منصة مدرستي

من جهتها، أجرت وزارة التعليم تحسينات على موقع منصة “مدرستي” وضمنت دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام.

جدول الحصص في المدارس الابتدائية والتي في الخارج، ضم 20 حصة لأنشطة التعليم الإلكتروني، و22 حصة للمرحلة المتوسطة مع المدراس في الخارج، فيما ستكون الحصص في مدراس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية 21 حصة و23 حصة في مدراس تحفيظ القرآن بالمرحلة المتوسطة,

وفي المرحلة الثانوية، ستكون الحصص الإلكترونية 13 حصة في الفصل الأول للسنة الأولى المشتركة، و12 حصة في الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، على أن تكون 12 حصة في السنة الثانية للمسارات العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، وفي المسار الشرعي 11 حصة.

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وأتاحت الوزارة 16 مقرراً دراسياً إلكترونياً بدلاً من الكتب الورقية المعتادة اعتباراً من العام الجديد، شملت مواد المهارات الحياتية والمهارات الرقمية والتربية الفنية وتلاوة القرآن وتجويده للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، ومقررات المهارات الحياتية والتفكير الناقد والحاسب وتقنية المعلومات والتربية الفنية لصفوف المرحلة المتوسطة ومقررات التفسير(١) والتفكير الناقد واللغة العربية(١) وتقنية رقمية(١) لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مشترك ومقررات توحيد(١) والفنون واللياقة والثقافة الصحية للصف الثاني ثانوي مسار عام ومقرر توحيد(١) للصف الثاني ثانوي مسارات تخصصية.

واعتمدت وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بدايةً من العام الدراسي الجديد 1444هـ.

ويهدف برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إضافةً لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم فى المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.

إشادات دولية بـ منصة مدرستي

ونالت منصة مدرستي اهتمام دولي منقطع النظير، وسط إشادات بالخدمات العظيمة التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين أيضا، لاسيما إبان جائحة كورونا.

واهتمت المملكة بالتعليم اهتمامًا كبيرًا، وخطت خطوات متسارعة وواثقة وسط خطة مدروسة وطموحة، فحققت فيه تقدمًا ملحوظًا على مستوى العالم.

ووضعت القيادة الرشيدة التعليم فى مقدمة أولوياتها التنموية؛ فعززت اتجاهاته التطويرية وأخذت تدعمه بكل فئاته واتجاهاته.

وحينما اجتاح فيروس كورونا العالم، كانت المملكة على رأس الدول التي وضعت خطة استعداد لتخطي التحديات على كافة الأصعدة، واستمرت الحصص الدراسية للتعليم العام عبر مدرسة البث الفضائي عبر بث يومي مباشر للدروس ونشرها عبر منصة اليوتيوب.

وفى بداية أغسطس لعام 2020 تم إطلاق منصة مدرستي كمنصة إثرائية تفاعلية لاستيعاب أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لتصنف ضمن 4 نماذج عالمية فى التعليم عن بعد بأكثر من 5 مليار واجب ونشاط مدرسي واختبار، وأكثر من 4 مليار عدد من الزوار التراكمي، و260 مليون فصل افتراضي، فى خطوة أشاد بها العالم.

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