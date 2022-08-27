توجيه من الشيخ الخضير ليلة العودة إلى المدارس والجامعات

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن العلم موصول لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة من التمييز إلى الوفاة.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الخضير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جاء فيها: لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة من التمييز إلى الوفاة.

وأضاف الشيخ: قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [سورة الحجر: 99]، والعلم من العبادات. ومن أعظم ما يُتعبد به الرب -جل وعلا- العلم الشرعي المورث للخشية، وليست للعلم نهاية.

وجاءت نصيحة الشيخ الخضير لطلاب العلم بالتزامن مع عودة طلاب وطالبات المملكة إلى المدارس والجامعات غدا الأحد في عام دراسي جديد 1444 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.