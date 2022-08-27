السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة تبوك تتيح تثبيت القبول أو تعديل الرغبات بحد أقصى الساعة ٧ مساءًا.. غدا الأحد
الأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى هذه الساعة
مع بداية العام الجديد.. منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها للطالب والمعلم وإشادات دولية بمميزاتها
وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود بجامعة نجران
توجيه من الشيخ الخضير ليلة العودة إلى المدارس والجامعات
جامعة الملك خالد تؤكد استمرار إتاحة خدمة القبول الإلكتروني الفوري حتى هذا الموعد

ثقافية

توجيه من الشيخ الخضير ليلة العودة إلى المدارس والجامعات

توجيه من الشيخ الخضير ليلة العودة إلى المدارس والجامعات
٠٩:٤٥:٤٩ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن العلم موصول لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة من التمييز إلى الوفاة.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الخضير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جاء فيها: لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة من التمييز إلى الوفاة.

وأضاف الشيخ: قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [سورة الحجر: 99]، والعلم من العبادات. ومن أعظم ما يُتعبد به الرب -جل وعلا- العلم الشرعي المورث للخشية، وليست للعلم نهاية.

وجاءت نصيحة الشيخ الخضير لطلاب العلم بالتزامن مع عودة طلاب وطالبات المملكة إلى المدارس والجامعات غدا الأحد في عام دراسي جديد 1444 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الكلمات الدلالية:
الشيخ الخضير العودة للمدارس توجيه من الشيخ الخضير طلب العلم فضل طلب العلم

مواد ذات صلة

المزيد
مبتعثة تتهم الخطوط السعودية بإضاعة حقيبة شهاداتها

مبتعثة تتهم الخطوط السعودية بإضاعة حقيبة شهاداتها

منذ 12 سنة
مواطن يقتل زوجته لشكه في سلوكها أمام أطفاله

مواطن يقتل زوجته لشكه في سلوكها أمام أطفاله

منذ 11 سنة
20 ألف مجلد لمحاربة التطرف في جناح السعودية بمعرض القاهرة

20 ألف مجلد لمحاربة التطرف في جناح السعودية بمعرض القاهرة

منذ 11 سنة
الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم تكرم 46 خريجاً

الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم تكرم 46 خريجاً

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *