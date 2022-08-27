جامعة الملك خالد تؤكد استمرار إتاحة خدمة القبول الإلكتروني الفوري حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة الملك خالد، استمرار إتاحة خدمة “القبول الإلكتروني الفوري” حتى يوم غد الأحد الساعة الثانية ظهرًا، موضحة انتهاء إيقاف خدمة “تغيير القبول” الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

وأوضحت جامعة الملك خالد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “نظرًا لاكتمال شغل جميع مقاعد البكالوريوس، فسيتم إيقاف خدمة “تغيير القبول”، الساعة السادسة مساء اليوم السبت”.

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ولفتت الجامعة، إلى استمرار إتاحة خدمة “القبول الإلكتروني الفوري” حتى يوم غد الأحد 1 / 2 / 1444 الموافق 28 أغسطس الجاري الساعة 2 ظهرًا، لاستكمال القبول على مقاعد الدبلوم.

يشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، عن إتاحة القبول الإلحاقي عبر خدمتي “القبول الإلكتروني الفوري” و”تغيير القبول” على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وبينت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “تعلن الجامعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أنه إضافةً إلى الزيادة المعتمدة سابقًا في مقاعد القبول، وحرصًا على خدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب بما يحقق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، تم إتاحة خدمتي القبول الإلكتروني الفوري وتغيير القبول”.

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