«المرور» يعلن تفاصيل الخطة المرورية مع بداية العام الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور الجاهزية التامة لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها: “أن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السالمة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

ويبدأ تنفيذ الخطة المرورية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلا لفترات الذروة والصباحية والمسائية.

