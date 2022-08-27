توجيه من وزارة الصحة للطلاب وأولياء الأمور ليلة العودة للمدارس

تواصل ـ فريق التحرير:

وجهت وزرة الصحة أبناء المملكة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، أن أفضل ساعات النوم هي أثناء الليل؛ وأن التعود على النوم المبكر في ساعات الليل، من أهم تجهيزات الطلاب قبل العودة للدراسة.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ انفوجرافا توضيحيا، بينت فيه الساعات الطبيعية التي يحتاجها الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية أو غيرها من المراحل.

عدد ساعات النوم:

ـ المرحلة الابتدائية:

9 ـ 11 ساعة تقريبا باليوم

ـ المتوسط والثانوي:

8 ـ 10 ساعة تقريبا باليوم

ووجهت وزارة الصحة في نهاية التغريدة توجيها هاما لأولياء أمور الطلاب والطالبات، بأن عدم نوم ابنك ساعات كافية يؤثر على تحصيله الدراسي.