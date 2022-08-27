«التعليم» تعلن منع بيع هذا المشروب في المدارس

تواصل- فريق التحرير:

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، على منع المشروبات الغازية في المدارس، مشيرة إلى أنه سيكون هناك رقابة مشددة على ما يقدم في المقاصف المدرسية.

وقالت في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، إن وزارة التعليم بالتأكيد توفر خيارات غذائية خفيفة والأهم أن تكون صحية في المقاصد.

وواصلت :” هناك اشتراطات صحية خاصة بتقديم هذه الخدمات في المدارس، والوزارة تؤكد على أن تقوم إدارات التعليم بمتابعة والتحقق مما يقدمه مزودي الخدمة في جميع المدارس مع التزامهم بالخيارات التي يسمح ببيعها في المدارس.

وأوضحت الشهري أن إدارات التعليم تم توجيهها منذ وقت مبكر لفتح باب المنافسة منذ وقت مبكر للقطاع الخاص ليقوموا بتقديم هذه الخدمات، مشددة على منع المشروبات الغازية في المدارس.

وقالت :” المشروبات الغازية غير مسموحة لأنها تخالف الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم وسيكون هناك تشديد على المتابعة والإلتزام بها”.

كانت وزارة التعليم، كشفت عن مناهج جديدة سيتم إدخالها في العملية التعليمية هذا العام الدراسي الجديد 1444، المقرر إنطلاقه غدًا الأحد.

كما نوهت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن جميع الكتب ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة مدرستي للطلاب والطالبات وأيضا المعلمين.

وأضافت أن هناك نسخا مطبوعة ما عدا بعض التخصصات مثل المهارات الرقمية والتربية الفنية والمهارات الأسرية والتي ستكون متاحة فقط على منصة “مدرستي”.

وشددت على أن توافر هذه المواد على المنصة سيوفر على الطالب الكثير من عمليات البحث والحصول على المعلومة بسهولة.

كما أكدت على أن رحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة ومستمرة، مشيرة إلى أنه تم إدخال مناهج جديدة تدعم التوجه نحو الرقمنة.

وتابعت متحدثة التعليم: هناك منهج التفسير الناقد من المناهج التي سيتم تدريسها وهناك أيضا سلسلة المهارات الرقمية والتقنية واللغة الانجليزية التي سيتم استكمالها في مرحلة ثان ابتدائي.

واستطردت :” مناهج جديدة للمرحلة الثانوية وهي مهمة جدا للطالب وهي مناهج تخصصية مثل علم البيانات والهندسة والإدارة المالية وغيرها”.

كما كشفت “الشهري”، عن آخر استعدادات الوزارة لاستقبال المدارس للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن الوزارة بدأت مبكرة في تجهيز المدارس من أعمال صيانة وتوفير الكتب المدرسية، إضافة لتوفير خدمات النقل منذ وقت مبكر.

وأضافت أنه تم إطلاق مشاريع تعليمية جديدة ولعل آخرها ما تم تدشينه بالأمس بمحافظة جدة، موضحة أنه على المستوى الكادر البشري فقد تم تدريب المعلمين أثناء فترة الصيف، كما كان هناك أيضًا للمشرفين والمشرفات، كما تم تحديث البيانات في الأنظمة الإلكترونية .