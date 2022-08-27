وفاة الإعلامي غالب كامل «صديق الراحلين» بعد معاناة مع المرض

تواصل- فريق التحرير:

أعلن رائد غالب كامل، وفاة والده الإعلامي الشهير، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض.

ونعى رائد، والده في تغريدة عبر موقع “تويتر”، قائلا : بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل.

وشارك العديد من الإعلاميين والنشطاء في نعي الإعلامي الراحل الذي يعد أحد أقدم المذيعين في الإذاعة والتليفزيون.

يشار إلى أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدم برامج، ولد عام 1941 في سيلة الظهر، ويُعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل وعبدالرحمن يغمور وسليمان العيسى وحسين النجار.

ولُقّب الفقيد بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الذيابي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وعبد الرحمن يغمور وماجد الشبل وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهمّ من عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.