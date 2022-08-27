ثلاثة تمارين .. تغنيك عن طبيب يعالج ركبتيك

تواصل ـ فريق التحرير:

سلامة الركبتين أمر مهم لحياة نشطة وصحية، فالركبتان تعدان من أهم المفاصل في جسم الإنسان؛ حيث تساعد الركب القوية صاحبها في الحفاظ على التوازن وتجنب السقوط، الذي قد يؤدي إلى كسور خطيرة لا قدر الله.

ويؤكد موقع “يو إس نيوز” الأميركي أن الركبتين السليمتين تجعلنا نتحرك دون ألم وتسمح بالمشي المريح والطبيعي “ومع ذلك، لن تسمع الكثير من الناس يتحدثون عما يفعلونه للحفاظ على صحة وقوة ركبهم”.

وهناك 3 مفاتيح أساسية للحفاظ على قوة الركبة:

حمل الوزن

ـ لتعزيز قوة الركبة والحفاظ عليها، فهذا النوع من التمارين يكمن في أنها تركز على الركبتين وعلى العضلات التي تحيط بها وتدعمها.

ـ من مميزاتها أيضا أنها لا تتطلب أي معدات رياضية ويمكن ممارستها في أي مكان وزمان

ـ للحفاظ على صحة ركبتيك يلزمك دمج حركات متسقة في حياتك اليومية، وهنا يأتي دور التمارين الهوائية.

تمارين الهواء الطلق

ـ هذه التمارين لا تحتاج إلى عضوية في صالات الألعاب الرياضية أو أي معدات أخرى.

ـ وهي تتضمن المشي باستمرار والتنزه وركوب الدراجات والسباحة.

النظام الغذائي

ـ النظام الغذائي يعد من العناصر المهمة في نمط حياة الإنسان، والذي يمكنه المساهمة في تعزيز صحة وقوة ركبتيك.

ـ فالركب مصممة لتحمل قدر معين من الوزن. وبالتالي، فإن تحملهما عبئا أكبر عرضهما للضرر بشكل لا يمكن إصلاحه.